بـ1.3 تريليون جنيه.. عشماوي: قطاع التجارة الداخلية يسهم بخُمس إجمالي الناتج المحلي

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مصراوي Masrawy

(مصراوي):

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن إجمالي الناتج المحلي العام الماضي اقترب من 6 تريليونات جنيه، وقطاع التجارة الداخلية يُسهم بخُمس إجمالي الناتج المحلي؛ بقيمة تقترب من 1.3 تريليون جنيه.

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم السبت، فرع هايبر لمجموعة اللولو الدولية بمنطقة التجمع الخامس، باستثمارات 165 مليون جنيه، وبحضور المهندس معتز السطوحي، ممثل مجموعة اللولو بمصر ورئيس تطوير الأعمال بالمجموعة في مصر، وحذيفة قريشي، المدير الإقليمي لمجموعة اللولو في مصر.

وأضاف عشماوي أن عدد العاملين يصل إلى 30 مليونًا في القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وأيضًا في القطاع غير الرسمي، وقطاع التجارة يمثل 30% من فرص العمل على مستوى الجمهورية؛ بما يقرب من 10 ملايين فرصة عمل، وأنه على مدار السنوات الأربع الماضية شهد قطاع التجارة الداخلية طفرة كبيرة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن تطوير منظومة التجارة، وأن البنية التحتية لمنظومة التجارة تتضمن سلاسل الإمداد وسلاسل توريد ومناطق لوجستية ومراكز تجارية ومساحات تخزينية وأسواق جملة ومتخصصة وأسواق جملة وبورصة للسع؛ وهو ما يقوم به جهاز تنمية التجارة الداخلية، حيث نجح في جذب استثمارات تقدر بنحو 50 مليار جنيه؛ لإنشاء 18 مشروعًا تتضمن مناطق لوجستية وتجارية وأماكن تخزين وأسواق جملة ونصف جملة بالمحافظات المختلفة، كما تم طرح فرص استثمارية جديدة في 5 محافظات.

ومن جانبه، أوضح المهندس معتز السطوحي، ممثل مجموعة اللولو بمصر ورئيس تطوير الأعمال بالمجموعة في مصر، أن مجموعة اللولو تسعى لضخ مزيد من الاستثمارات في مصر وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وأن الفرع الذي تم افتتاحه اليوم باستثمارات 165 مليون جنيه، يتضمن كل السلع الغذائية وغير الغذائية وأيضًا إلكترونيات وأجهزة كهربائية.

وأضاف السطوحي أن المجموعة قررت من فترة الاستثمار في مصر وافتتاح فروع جديدة بقيمة 500 مليون دولار، وأن أولى المحافظات التي سيتم إنشاء فروع بها خلال الفترة المقبلة ستكون الإسكندرية والمنيا وسوهاج والمنصورة وطنطا، ونعمل حاليًّا على إنشاء 8 فروع خلال عامَين.