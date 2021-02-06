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بيان عاجل إلى رئيس "النواب".. 4 آلاف يورو تحرم "الشرقية للهوكي" من بطولة إفريقيا

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بيان عاجل إلى رئيس "النواب".. 4 آلاف يورو تحرم "الشرقية للهوكي" من بطولة إفريقيا بيان عاجل إلى رئيس "النواب".. 4 آلاف يورو تحرم "الشرقية للهوكي" من بطولة إفريقيا

مصراوي Masrawy

10:20 م السبت 06 فبراير 2021

كتب- نشأت علي:

تقدم النائب خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ببيان عاجل إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن الغرامة الموقعة على نادي الشرقية الرياضي.

وقال بدوي في بيانه اليوم السبت: "استنادًا إلى حكم المادة 134 من الدستور المصري، والمادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب؛ أرجو الموافقة على إدلائي ببيان عاجل بشأن قرار مجلس إدارة الاتحاد الإفريقي للهوكي بخصوص عدم سداد الغرامة الموقعة على نادي الشرقية الرياضي".

وأكد النائب أنه بذلك القرار لن يكون نادي الشرقية مؤهلًا للمشاركة في بطولة إفريقيا للأندية القادمة (النسخة 23 للسيدات والنسخة 32 رجال)، كما أنه في حالة عدم سداد الغرامة المالية البالغة قيمتها 4000 يورو، لن يكون النادي مؤهلًا للمشاركة في بطولة إفريقيا (النسخة 24 سيدات والنسخة 33 رجال).​

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