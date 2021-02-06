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"الموارد البشرية" تنفِّذ 843.419 زيارة تفتيشية وتضبط 78.738 مخالفة في 2020

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دعت أصحاب المنشآت إلى الالتزام بقرارات وتشريعات الوزارة لتنظيم وضبط سوق العمل

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إحصائية شاملة للزيارات التفتيشية التي نفذتها فِرق التفتيش الميداني التابعة لها خلال عام 2020، إضافة إلى تقرير مفصل عن خدمة تقييم امتثال المنشآت للإجراءات والبروتوكولات الوقائية المتبعة للحد من انتشار .

وأظهر التقرير أن عدد الزيارات الميدانية المنفذة (843.419) زيارة، أسفرت عن ضبط (78.738) مخالفة، بينما تلقت عبر جميع وسائل التواصل معها (79080) بلاغًا واردًا.

وفيما يتعلق بتقييم امتثال المنشآت للإجراءات والبروتوكولات الوقائية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا كشف التقرير عن نسبة امتثال بلغت 98.4 % من أصل 970 منشأة، تقدمت للحصول على الخدمة.

ودعت الوزارة أصحاب المنشآت إلى الالتزام بالقرارات والتشريعات الصادرة عن الوزارة لتنظيم وضبط سوق العمل، مؤكدة ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مقار العمل للحد من انتشار فيروس كورونا، ولحفظ سلامة العاملين والمراجعين.

وأوضحت أن جولاتها التفتيشية المفاجئة مستمرة في جميع مناطق وطوال أوقات السنة. داعية في الوقت نفسه جميع المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي مخالفة يرصدونها من خلال تطبيق (معًا للرصد) المتاح عبر أجهزة الهواتف الذكية، أو من خلال الاتصال على الرقم الموحد لاستقبال البلاغات (19911).

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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