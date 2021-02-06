طالب جامعي يعاشر قاصر 6 أشهر.. والأب لوالد الضحية: "خد 10 آلاف ورجعها بنت بنوت"

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مصراوي Masrawy

كتب - محمد شعبان:

منذ 6 أشهر دأب "عمر" على الإيقاع بفريسة سهلة يشبع من خلالها رغباته الدنيئة. استغل الطالب الجامعي قريبته لمد جسور التواصل مع فتاة قاصر فراح ينصب شباك الحب والغرام.

لم يستغرق الأمر طويلا. سقطت "هبة" تحت أنياب ذلك الذئب البشري. استدرجها إلى مسكنه بمدينة 6 أكتوبر مستغلا عدم وجود أحد سواه.

فقدت ذات الـ15 سنة أعز ما تملك "شرفها". الطالب بالفرقة الثانية كلية لغات وترجمة جامعة أكتوبر عاشر الفتاة قبل أن تتوالى اللقاءات الجنسية ما بين شقة أكتوبر ومنزل الفتاة في منشأة القناطر حتى وصلت إلى 5 مرات.

بمرور الشهور بدأ القلق يتسرب إلى "هبة" كررت طلبها من الشاب الذي ظنت أنه يحبها بطرق باب الأسرة وطلب يدها رسميا لحسن بلوغها السن القانونية لكنها صدمت بالواقع.

مماطلة وتهرب الشاب من فعلته دفعت "هبة" إلى أن تقص ما جرى لوالدها. تلقى الاب صدمة بمقياس 8 ريختر. اصطحب ابنته إلى منزل والد الشاب المقصود بعدما علم بأن منشأة القناطر كانت مسقط رأس الأسرة قبل الانتقال إلى أكتوبر.

عرض والد الفتاة إمكانية زواج الشابين لمدة شهر منعا للفضيحة لكن والد الشاب رفض واكتفى بالقول "خد 10 آلاف جنيه اعمل عملية لبنتك ترجع بنت بنوت".

مع تأزم الموقف توجه الأب إلى قسم أول أكتوبر. روى ما حدث مع ابنته وأسرة ذاك الشاب بشكل مفصل راجيا "عايز حق بنتي".

لم يتوان رجال المباحث بقيادة العقيد فوزي عامر مفتش قطاع أكتوبر والمقدم إسلام المهداوي رئيس المباحث، في ضبط الشاب داخل منزله بأكتوبر.

وأقر الشاب بما نسب إليه من اتهامات معللا السبب "كل حاجة كانت بمزاجها". في الوقت الذي نفت التحريات والتحقيقات والكشف الطبي ما تداوله البعض عن حمل القناة لجنين في أحشائها.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.