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حاصرته ولقنوه علقة ساخنة .. ضبط عاطل أثناء سرقة حقيبة فتاة بالقليوبية - صور

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حاصرته ولقنوه علقة ساخنة .. ضبط عاطل أثناء سرقة حقيبة فتاة بالقليوبية - صور حاصرته ولقنوه علقة ساخنة .. ضبط عاطل أثناء سرقة حقيبة فتاة بالقليوبية - صور

مصراوي Masrawy

09:42 م السبت 06 فبراير 2021

القليوبية - أسامة علاء الدين:

ضبط الأهالي في القليوبية، اليوم السبت، عاطلًا، في شبين القناطر، بعد أن سرق حقيبة فتاة في الشارع مستغلا قيادته مركبة توك توك، حيث طارده الأهالي وعامل دليفري حتى حاصروه في قرية الأحراز المجاورة للمدينة ولقنوه علقة ساخنة وسلموه للشرطة.
تلقى اللواء فخر الدين العربي، إخطارا من المقدم محمد شديد رئيس مباحث شبين القناطر، بتمكن الأهالي وعامل دليفري من ضبط عاطل سرق حقيبة فتاة بمنطقة محطة شبين القناطر، وفر هاربا، وجرى محاصرته بقرية الأحراز بعد مطاردته بموتوسيكل الدليفري، وسيارات الأهالي وتلقينه علقة ساخنة وتسليمه للشرطة.

وكشفت تحقيقات اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي، أن المتهم غافل الفتاة عند محطة شبين القناطر بالمدينة، وسرق حقيبته، فصرخت فطارده الأهالي وموتوسيكل دليفري، وتعقبوه، وجرى ضبطه وتلقينه علقة ساخنة، وجرى إخطار مركز شرطة شبين القناطر وتسليمه للشرطة.

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