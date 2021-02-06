"الصحة": توفير 5 ملايين علبة لبن أطفال إضافية

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- أحمد جمعة:

أكدت وزارة الصحة والسكان زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من الأمصال واللقاحات والألبان الصناعية، وقالت إنه كان المخزون يبلغ 3 آلاف علبة احتياطي ألبان لمرضى التمثيل الغذائي، و15 مليون علبة ألبان أطفال شبيهة لبن الأم خلال عام 2018، وتم توفير 1.5 مليون علبة ألبان مرضى التمثيل الغذائي، و20 مليون علبة ألبان أطفال.

وأوضحت الوزارة، اليوم السبت، في بيان لها، أنه توفير 5 ملايين علبة كمخزون استراتيجي لأول مرة بالوزارة، فضلاً عن توفير طعم السولك لشلل الأطفال.

وتؤكد الوزارة، قيام إدارة التفتيش الصيدلي بمراقبة ورصد أي نقص في المستحضرات الدوائية في السوق المحلي، وعند حدوث نقص في أي من الأدوية يتم العمل من خلال محورين، ‏الأول هو إزالة أسباب النقص لتوفيره، ويتمثل المحور الثاني في ضبط التوزيع ومتابعته، بالإضافة إلى تشديد الرقابة من المنبع وتحويل المخالفين للمساءلة القانونية.