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حبس نجل صفوان ثابت 15 يومًا بتهمة تمويل كيانات إرهابية

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حبس نجل صفوان ثابت 15 يومًا بتهمة تمويل كيانات إرهابية حبس نجل صفوان ثابت 15 يومًا بتهمة تمويل كيانات إرهابية

مصراوي Masrawy

08:26 م السبت 06 فبراير 2021

القاهرة - مصراوي

قررت نيابة أمن الدولة، حبس سيف نجل صفوان ثابت رجل الأعمال ورئيس مجلس إدارة جهينة 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة المشاركة فى تمويل الإرهاب ودعم الكيانات الإرهابية، وفق مصادر قانونية.

وذكرت المصادر- فضلت عدم ذكر اسمها - أنه تم القبض على نجل صفوان ثابت من داخل منزله بكمبوند شهير فى 6 أكتوبر وأحالته إلى النيابة.

نجل "صفوان ثابت" متهم في القضية 865 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، وأسند إليه اتهامات بالاتفاق مع قيادات التنظيم الإخواني الهاربين خارج البلاد بعقد عدة اجتماعات اتفقوا خلالها على وضع خطة لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم ماليًا في إطار مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد.

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