أخبار عاجلة

شاهد.. الشؤون الإسلامية بمكة تكثّف جولاتها الرقابية على المساجد والجوامع -
شاهد.. اللقطات الأخيرة قبل إغلاق ⁧محلات بسوق السمك⁩ شمال ⁧الرياض⁩ ⁩ -
صور.. احتفالية على أنغام السمسمية بالمتحف الحربي في بورسعيد -
برامج وأنشطة متنوعة ورعاية متكاملة للأيتام وأسرهم في محافظة عدن -
الحكومة الإثيوبية تؤكد: تعرض 108 نساء للاغتصاب في إقليم "تيغراي" -
5 مشروعات تتوج جامعة الملك فيصل في مسار "البيئة" لأبحاث التمر والنخيل -
مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث مروري بمكة -
"محراب الإمام".. من المعالم البارزة المسجد النبوي الشريف.. تعرّف عليه -
ندوة افتراضية بالرياض عن "احتياجات المملكة المستقبلية من الموارد البشرية التقنية" -
باكستان.. 1270 إصابة جديدة بكورونا و33 وفاة و1481 حالة شفاء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

مصدر: السد العالي لم يتأثر بـ"زلزال حلايب"

Print
مصدر: السد العالي لم يتأثر بـ"زلزال حلايب" مصدر: السد العالي لم يتأثر بـ"زلزال حلايب"

مصراوي Masrawy

09:01 م السبت 06 فبراير 2021

أسوان – إيهاب عمران:

أكد مصدر مسئول بالهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان، أن السد العالى آمن تماما ولم يتأثر بالزلزال الذي وقع مساء اليوم السبت، وكان مركزه غربي مدينة حلايب.

وأضاف أن السد يعمل بكامل طاقته، ولم تحدث أى أضرار في جسم السد أو محطات توليد الكهرباء، حيث أن السد مصمم لاستيعاب مثل هذه الهزات دون أن يتأثر بها .

وكانت الشبكة القومية للزلازل رصدت مساء اليوم هزه أرضية بأسوان بقوة ٤،٢ ريختر .

وقال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية إن الهزة الأرضية على بعد 207 كم غرب مدينة حلايب، وكانت بياناتها كالتالي:

القوة: 4.2درجة على مقياس ريختر

خط العرض : 22.18شمالا

خط الطول : 34.64شرقا

العمق : 19 كم .

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث مروري بمكة

مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث مروري بمكة

بالورود والشيكولاتة.. مصر للطيران تستقبل بعثة الأهلى بعد عودتها للقاهرة - صور

بالورود والشيكولاتة.. مصر للطيران تستقبل بعثة الأهلى بعد عودتها للقاهرة - صور

بالورود والشكولاتة.. مصر للطيران تستقبل بعثة الأهلى بعد عودتها للقاهرة

بالورود والشكولاتة.. مصر للطيران تستقبل بعثة الأهلى بعد عودتها للقاهرة

مصرع طفل صعقًا بالكهرباء في سوهاج

مصرع طفل صعقًا بالكهرباء في سوهاج

شبكة عيون الإخبارية