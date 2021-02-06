مصدر: السد العالي لم يتأثر بـ"زلزال حلايب"

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مصراوي Masrawy

أسوان – إيهاب عمران:

أكد مصدر مسئول بالهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان، أن السد العالى آمن تماما ولم يتأثر بالزلزال الذي وقع مساء اليوم السبت، وكان مركزه غربي مدينة حلايب.

وأضاف أن السد يعمل بكامل طاقته، ولم تحدث أى أضرار في جسم السد أو محطات توليد الكهرباء، حيث أن السد مصمم لاستيعاب مثل هذه الهزات دون أن يتأثر بها .

وكانت الشبكة القومية للزلازل رصدت مساء اليوم هزه أرضية بأسوان بقوة ٤،٢ ريختر .

وقال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية إن الهزة الأرضية على بعد 207 كم غرب مدينة حلايب، وكانت بياناتها كالتالي:

القوة: 4.2درجة على مقياس ريختر

خط العرض : 22.18شمالا

خط الطول : 34.64شرقا

العمق : 19 كم .