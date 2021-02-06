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مطار الغردقة يستقبل أولى رحلات شركة Condor الألمانية (صور)

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مطار الغردقة يستقبل أولى رحلات شركة Condor الألمانية (صور) مطار الغردقة يستقبل أولى رحلات شركة Condor الألمانية (صور)

مصراوي Masrawy

08:52 م السبت 06 فبراير 2021

كتب- محمد عبيد:

استقبل مطار الغردقة الدولي، أولى رحلات شركة Condor للطيران الألمانية، والقادمة من مدينة فرانكفورت، وتحمل على متنها 220 راكبًا، وتم استقبال الطائرة بتقليد رش المياه، واستقبل فريق العلاقات العامة الركاب وطاقم الطائرة بالهدايا.

وقالت وزارة الطيران المدني، إنه تم الاحتفال بقائد الطائرة حيث تصادف أن الرحلة هي الأخيرة له قبل بلوغه سن التقاعد، كما قام فريق العلاقات العامة بالمطار بتقديم كافة التسهيلات اللازمة، وسرعة إنهاء اجراءات الوصول مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، حفاظاً على سلامة المسافرين والعاملين.

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