أخبار عاجلة

شاهد.. الشؤون الإسلامية بمكة تكثّف جولاتها الرقابية على المساجد والجوامع -
شاهد.. اللقطات الأخيرة قبل إغلاق ⁧محلات بسوق السمك⁩ شمال ⁧الرياض⁩ ⁩ -
صور.. احتفالية على أنغام السمسمية بالمتحف الحربي في بورسعيد -
برامج وأنشطة متنوعة ورعاية متكاملة للأيتام وأسرهم في محافظة عدن -
الحكومة الإثيوبية تؤكد: تعرض 108 نساء للاغتصاب في إقليم "تيغراي" -
5 مشروعات تتوج جامعة الملك فيصل في مسار "البيئة" لأبحاث التمر والنخيل -
مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث مروري بمكة -
"محراب الإمام".. من المعالم البارزة المسجد النبوي الشريف.. تعرّف عليه -
ندوة افتراضية بالرياض عن "احتياجات المملكة المستقبلية من الموارد البشرية التقنية" -
باكستان.. 1270 إصابة جديدة بكورونا و33 وفاة و1481 حالة شفاء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

مداهمات واعتقالات في وسط دعوات فريق نافالني لتعليق الاحتجاجات

Print
مداهمات واعتقالات في روسيا وسط دعوات فريق نافالني لتعليق الاحتجاجات مداهمات واعتقالات في وسط دعوات فريق نافالني لتعليق الاحتجاجات

مصراوي Masrawy

07:58 م السبت 06 فبراير 2021

موسكو - (د ب أ)

اعتقلت الشرطة الروسية، اليوم السبت، عددًا من الأشخاص وفتشت ممتلكات لانصار المعارض المسجون أليكسي نافالني.

ووقعت اعتقالات ومداهمات في سان بطرسبرج غربي البلاد، ومدينة فلاديفوستوك في أقصى شرق البلاد، حسبما أظهرت صور ومقاطع الفيديو تم نشرها على تطبيق تيليجرام.

وقالت الشرطة في بيان إن سان بطرسبرج وحدها شهدت 30 عملية من هذا القبيل.

وكان غالبية المتضررين من مؤيدي زعيم المعارضة المسجون نافالني، وكذلك ميخائيل خودوركوفسكي إمبراطور النفط السابق ومنتقد بوتين، المقيم في المنفى في الخارج.

وأفادت بوابة "فونتانكا دوت رو" المحلية للأخبار بأن الشرطة في سان بطرسبرج فرضت حاجزًا أمنيًا حول العديد من الشوارع لساعات اليوم السبت، في ظل وجود مئات من الضباط في وضع الاستعداد. ولم يتضح سبب انتشار الشرطة في البداية.

ودعا فريق نافالني إلى وقف مؤقت للاحتجاجات في ظل اعتقال الشرطة لأكثر من 10 آلاف من أنصاره في الأيام القليلة الماضية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث مروري بمكة

مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث مروري بمكة

بعد تهديدها بقطع العلاقات مع أوروبا.. روسيا توجه اتهامًا لوسائل الإعلام

بعد تهديدها بقطع العلاقات مع أوروبا.. روسيا توجه اتهامًا لوسائل الإعلام

روسيا :نافالني يمثل مجددا أمام محكمة بتهمة إهانة أحد قدامى المحاربين

روسيا :نافالني يمثل مجددا أمام محكمة بتهمة إهانة أحد قدامى المحاربين

بالورود والشيكولاتة.. مصر للطيران تستقبل بعثة الأهلى بعد عودتها للقاهرة - صور

بالورود والشيكولاتة.. مصر للطيران تستقبل بعثة الأهلى بعد عودتها للقاهرة - صور

شبكة عيون الإخبارية