أخبار عاجلة

صور.. احتفالية على أنغام السمسمية بالمتحف الحربي في بورسعيد -
برامج وأنشطة متنوعة ورعاية متكاملة للأيتام وأسرهم في محافظة عدن -
الحكومة الإثيوبية تؤكد: تعرض 108 نساء للاغتصاب في إقليم "تيغراي" -
5 مشروعات تتوج جامعة الملك فيصل في مسار "البيئة" لأبحاث التمر والنخيل -
مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث مروري بمكة -
"محراب الإمام".. من المعالم البارزة المسجد النبوي الشريف.. تعرّف عليه -
ندوة افتراضية بالرياض عن "احتياجات المملكة المستقبلية من الموارد البشرية التقنية" -
باكستان.. 1270 إصابة جديدة بكورونا و33 وفاة و1481 حالة شفاء -
أمانة الشرقية تغلق 58 مُنشأة تجارية لمخالفة التدابير الصحية -
صور.. وزير الشباب يضع حجر أساس "الملاعب الفرعية" في العريش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

تأجيل الانتخابات في الصومال وسط انهيار المحادثات السياسية

Print
تأجيل الانتخابات في الصومال وسط انهيار المحادثات السياسية تأجيل الانتخابات في الصومال وسط انهيار المحادثات السياسية

مصراوي Masrawy

07:18 م السبت 06 فبراير 2021

مقديشو - (د ب أ)

قال الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو، اليوم السبت، إن الانتخابات الصومالية العامة التي كان من المقرر إجراؤها في الثامن من فبراير ستتأجل بعد انهيار المحادثات بين ساسة بارزين.

وأضاف فرماجو أمام البرلمان في اجتماع طارئ، إنه تم إحباط محاولات إجراء انتخابات.

ويمكن أن يؤدي هذا الجمود إلى أزمة سياسية في الدولة التي تمزقها الصراعات في القرن الإفريقي.

وسيظل فارماجو، الذي تنتهي ولايته رسميًا في غضون ستة أيام، رئيسًا حتى يتم الاتفاق على موعد جديد لعقد الانتخابات. وتعهد بأنه لن يكون هناك فراغ في السلطة في البلاد. وإلى جانب عدم اليقين السياسي، يكافح الصومال حركة تمرد أصولية وجائحة كورونا.

ويسعى فارماجو إلى إعادة انتخابه لمدة أربع سنوات أخرى. وبسبب نقص الموارد والمخاوف الأمنية، لا يستخدم الصومال نظام التصويت المباشر. وبدلا من ذلك، ينتخب 51 مجمعًا انتخابيًا يختارهم زعماء العشائر نواب البرلمان الذين ينتخبون رئيسًا بدورهم.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث مروري بمكة

مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث مروري بمكة

بالورود والشيكولاتة.. مصر للطيران تستقبل بعثة الأهلى بعد عودتها للقاهرة - صور

بالورود والشيكولاتة.. مصر للطيران تستقبل بعثة الأهلى بعد عودتها للقاهرة - صور

بالورود والشكولاتة.. مصر للطيران تستقبل بعثة الأهلى بعد عودتها للقاهرة

بالورود والشكولاتة.. مصر للطيران تستقبل بعثة الأهلى بعد عودتها للقاهرة

مصرع طفل صعقًا بالكهرباء في سوهاج

مصرع طفل صعقًا بالكهرباء في سوهاج

شبكة عيون الإخبارية