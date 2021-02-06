صور.. تطوير المنازل المجاورة لمحطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي في الأقصر

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مصراوي Masrawy

الأقصر- محمد محروس:

وجه المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بالمشاركة في تطوير المناطق المحيطة وتنفيذ أعمال ترميم للمنازل المحيطة المبنية بالطوب اللبن مع طلاء واجهات المنازل المجاورة لمحطات تموين الغاز الطبيعي التي جرى افتتاحها اليوم بمحافظة الأقصر .

ووجه وزير البترول مسئولي الشركات لبحث سبل دعم وتطوير هذه المناطق، بما يخدم الأهالي ويلبى احتياجاتهم بالتنسيق مع المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، انطلاقاً من أهمية تفعيل الدور المجتمعي لشركات البترول والثروة المعدنية.

من جانبه شدد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، على أهمية أن يكون التطوير والدعم موجه للأهالي مباشرة بشكل ملموس، على أن يجري ذلك من خلال تكاتف القطاع الحكومي مع مؤسسات القطاع الخاص لتفعيل التنمية المجتمعية التي تستهدف بالدرجة الأولى مصلحة المواطن.

جاء ذلك خلال افتتاح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية لمحطتي تموين الوقود المتكاملتين الجديدتين بالمحافظة، واللتين تقدمان خدمات التموين بالغاز الطبيعي للسيارات لأول مرة بالأقصر والملحق بهما مركزين لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي لخدمة مدينة الأقصر والمناطق المجاورة لها.