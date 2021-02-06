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مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

بدأت أعمال إنشاء كوبري داخل حي مصر الجديدة عرف إعلاميًا باسم "كوبري ميدان الإسماعيلية" أو "كوبري البازيليك".

وحاول "مصراوي" التواصل مع حسن صفوت، رئيس حي مصر الجديدة، ورد في تصريح مقتضب بأنه غير مخول بالحديث عن الأمر.

بالبحث عن تاريخ المنطقة ظهر حي مصر الجديدة من بين المناطق التي صنفها الجهاز القومي للتنسيق الحضاري ضمن المناطق المتميزة ووُضع لها حدود واشتراطات بعينها يجب الالتزام بها من حيث أعمال البناء والمشروعات القومية.

وبينت خريطة "حصل عليها مصراوي" آلية التعامل مع منطقة مصر الجديدة والاشتراطات الخاصة بأي تعاملات من أي نوع ووضعت لها نطاق حماية محدد.

وتقع كنيسة البازيليك في قلب المناطق المحمية وفق جهاز التنسيق الحضاري.

وحددت الخريطة الحدود الأربعة لنطاق المناطق ذات القيمة داخل الحي كما يلي:

1- الحد الشمالي: يبدأ من تقاطع شارع فريد سميكة مع شارع الفريق عزيز المصري" جسر السويس" حتى تقاطعه مع شارع الخليفة المأمون.

2- الحد الشرقي: يبدأ من تقاطع شارع العروبة مع شارع الدكتور عبدالحميد بدوي حتى الوصول إلى شارع عمار بن ياسر، ثم شارع فريد سميكة وصولا لشارع عزيز المصري "جسر السويس".

3- الحد الغربي: يبدأ من شارع الخليفة المأمون حتى شارع منشية الطيران وصولًا إلى شارع أبوالمحاسن خلف نادي هليوبوليس، وصولا إلى شارع صلاح سالم "شارع العروبة" ثم إلى شارع عبدالوهاب القاضي.

4- الحد الجنوبي: يبدأ من نهاية شارع عبدالوهاب القاضي ثم إلى شارع أحمد تيسير ثم شارع السيد الميرغني حتى ميدان عمر بن الخطاب ثم شارع النزهة وميدان عاطف السادات ثم شارع العروبة وصولا إلى شارع عبدالحميد بدوي.

نطاقات الحماية

تتضمن هذه الحدود 3 نطاقات للحماية هي:

1- نطاق (أ)

2- نطاق (ب)

3- نطاق (ج)

أولا: نطاق (أ)

يبدأ من ميدان عاطف السادات إلى شارع العروبة حتى نفق الثورة ثم إلى شارع الثورة ثم شارع السيد الميرغني إلى شارع البارون ثم شارع حسن صادق ثم شارع السيد الميرغني إلى شارع الخليفة المأمون مرورا بميدان روكسي ثم شارع المعهد الاشتراكي ثم شارع الحجاز إلى شارع كوم إمبو إلى شارع ورشة الرباط إلى شارع أسوان ثم شارع إدفو إلى شارع الرياض ثم سوهاج إلى هارون الرشسد إلى أبوبكر الصديق.

ثانيا: نطاق (ب)

1- القطاع الشمالي: يبدأ من ميدان سانت فاتيما ثم شارع النزهة إلى ميدان عاطف السادات إلى شارع أبوبكر الصديق وهارون الرشيد إلى شارع سوهاج ثم شارع الرياض إلى شارع إدفو ثم شارع أسوان إلى شارع ورشة الرباط ثم شارع كوم إمبو إلى شارع الحجاز حتى ميدان هليوبوليس ثم شارع عبدالعزيز فهمي.

2- القطاع الجنوبي: يبدأ من ميدان عاطف السادات إلى شارع النزهة وميدان عمر بن الخطاب ثم شارع الميرغني ثم شارع الثورة وشمالا شارع العروبة.

3- القطاع الغربي: يبدأ من ميدان روكسي ثم شارع المقريزي ثم شارع الخليفة المأمون وغربا شارع منشية الطيران إلى شارع أبوالمحاسن وشارع عبدالوهاب القاضي ثم شارع أحمد تيسير وشرقا شارع السيد الميرغني ثم شارع البارون إلى حسن صادق وغربا شارع العروبة ثم شمالا شارع السيد الميرغني والمعهد الاشتراكي.

ثالثا: نطاق (ج)

يبدأ من ميدان عاطف السادات ثم شارع العروبة مرورا بشارع الدكتور عبدالحميد بدوي ثم شارع عمار بن ياسر، وفريد سميكة إلى جسر السويس والخليفة المأمون والمقريزي إلى ميدان روكسي ثم شارع المعهد الاشتراكي والحجاز مرورا بميدان هليوبوليس إلى شارع عبدالعزيز فهمي إلى ميدان سانت فاتيما ثم شارع النزهة مرورا بميدان تريومف ثم شارع النزهة.

وحظرت اشتراطات البناء في تلك المنطقة إقامة أي إنشاءات في الفراغات العامة أو المفتوحة أو الشوارع والميادين داخل المنطقة ينتج عنها تداخل مع الصورة البصرية لواجهات المباني مثل (كباري المشاة - الطرق العلوية للسيارات - الإعلانات واللافتات الإرشادية التي تقطع الشوارع والميادين).