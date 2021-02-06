تأكيدًا لـ"مصراوي".. برلمانية: إعادة دراسة مشروع "كوبري البازيليك" وطرح حلول بديلة

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مصراوي Masrawy

(مصراوي):

قالت دينا عبدالكريم، عضو مجلس النواب، اليوم السبت، إنها انتهت من اجتماع في مقر الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بخصوص كوبري البازيليك في منطقة مصر الجديدة.

وأضافت في تصريحات لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن الاجتماع تضمن الآتي:

1- شرح الوضع على الأرض من جهة رأي أهالي مصر الجديدة ومنطق اعتراضهم على إنشاء الكوبري.

2- تقديم عرض توضيحي متكامل أعده أعضاء مبادرة "تراث مصر الجديدة".

3- ملف المقترحات البديلة كاملًا وصل إلى صناع القرار.

ونشر "مصراوي" تقرير بعنوان: "منطقة محمية بقوة القانون.. مفاجأة جديدة بشأن مشروع "كوبري البازيليك" في مصر الجديدة" يفيد بحظر اشتراطات البناء في تلك المنطقة إقامة أي إنشاءات في الفراغات العامة أو المفتوحة أو الشوارع والميادين داخل المنطقة ينتج عنها تداخل مع الصورة البصرية لواجهات المباني مثل (كباري المشاة - الطرق العلوية للسيارات - الإعلانات واللافتات الإرشادية التي تقطع الشوارع والميادين).

وكشفت عبدالكريم، أن الاجتماع أسفر عن أن المشروع قيد (إعادة الدراسة) لطرح حلول بديلة عن الكوبري، مضيفة أنه لن يتم تنفيذ ما ليس في الصالح العام.