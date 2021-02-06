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ليبيا تطالب المجتمع الدولي بدعم إرادة شعبها لإنجاح عمل السلطة التنفيذية الجديدة

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ليبيا تطالب المجتمع الدولي بدعم إرادة شعبها لإنجاح عمل السلطة التنفيذية الجديدة ليبيا تطالب المجتمع الدولي بدعم إرادة شعبها لإنجاح عمل السلطة التنفيذية الجديدة

مصراوي Masrawy

06:59 م السبت 06 فبراير 2021

نيويورك - طرابلس - (أ ش أ):

طالب مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني، المجتمع الدولي بدعم إرادة الليبيين لإنجاح عمل السلطة التنفيذية الجديدة بإجراءات عملية وألا تكتفي بالبيانات.

وقال السني - في تغريدة بموقع "تويتر" أوردتها بوابة أفريقيا - "نطالب المجتمع الدولي بدعم إرادة الليبيين لإنجاح عمل السلطة التنفيذية الجديدة بإجراءات عملية وألا تكتفي بالبيانات".. مضيفا "أولى هذه الخطوات إنهاء كافة التدخلات بكل أنواعها".

وأضاف السني: "ننتظر من مجلس الأمن موقف واضح لدعم هذه الإرادة ومحاسبة المعرقلين وتفويض الأمم المتحدة لدعم إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر القادم".

كان منتدى الحوار السياسي الليبي الذي تقوده الأمم المتحدة، قد صوت على اختيار القائمة التي تضم محمد يونس المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي، وعضوي المجلس موسى الكوني، وعبد الله حسين اللافي، ورئيس عبد الحميد محمد دبيبه.

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