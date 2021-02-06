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بلديات الطائف تضبط 112 مخالفة وتغلق 77 منشأة بعد 2200 جولة رقابية

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عقب القرارات والإجراءات الاحترازية الأخيرة ضد "كورونا"

بلديات الطائف تضبط 112 مخالفة وتغلق 77 منشأة بعد 2200 جولة رقابية

نفّذت أمانة محافظة الطائف، عن طريق بلدياتها الفرعية والمرتبطة، 2200 جولة رقابية على المحلات والأنشطة التجارية المتنوعة، خلال الثلاثة أيام الماضية؛ ابتداءً من صدور الإجراءات الاحترازية الجديدة والمتخذة مؤخرًا؛ وتحديدًا من بداية يوم الخميس الماضي.

وذكرت معلومات لـ"سبق" أن المخالفات التي تم رصدها من خلال تلك الجولات، 112 مخالفة، تنوعت من حيث عدم الالتزام والتقيد بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار ، كما تم إغلاق 77 منشأة تجارية ثبتت بحقها المخالفات المنصوص عليها.

بلديات الطائف تضبط 112 مخالفة وتغلق 77 منشأة بعد 2200 جولة رقابية

بلديات الطائف تضبط 112 مخالفة وتغلق 77 منشأة بعد 2200 جولة رقابية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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