قرار عاجل بشأن عقار كوم الشقافة المائل.. ومحافظ الإسكندرية يكشف التفاصيل

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الإسكندرية – محمد عامر:

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن عقار كوم الشقافة المائل مبني منذ 12 عاما دون ترخيص، وصادر له قرار إزالة من حي غرب حتى سطح الأرض.

وأضاف المحافظ، أن العقار مكون من 10 طوابق يقطن به 8 أسرة، لافتا إلى أنه يتواجد بموقع العقار وجرى رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة لمتابعة الموقف أول بأول.

وأشار إلى أنه جرى إخلاء العقار و5 عقارات مجاورة له عقب حدوث الميل، لحين التأكد من السلامة الإنشائية لتلك العقارات حفاظا على أرواح وسلامة المواطنين.

وأوضح المحافظ أنه أصدر قرارًا عاجلًا بتشكيل لجنة من كلية الهندسة جامعة الإسكندرية لمعاينة وفحص السلامة الإنشائية للعقارات المحيطة بالعقار المائل، لتحديد موقفها الهندسي، والتأكد من عدم وجود أي خطورة بها علي أرواح المواطنين.

كانت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية تلقت بلاغا، عصر اليوم السبت، يفيد حدوث ميل بالعقار رقم 36 شارع أبو الحسن بمنطقة كوم الشقافة دائرة قسم شرطة كرموز بحي غرب.

انتقل المحافظ ترافقه سحر شعبان، رئيس حي غرب الإسكندرية، وقوات الشرطة إلى موقع الحادث، وتبين حدوث ميل مفاجئ للعقار، وفاصل بين العقار المجاور له قدره 10سم، ما يهدد حياة السكان.

وتبين من المعاينة أن العقار المائل مكون من أرضي و9 طوابق علوية، مأهول بالسكان، وجرى بنائه دون ترخيص عام 2009، وصادر له قرار إزالة حتى سطح الأرض.