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14 أبريل.. الحكم في إعادة محاكمة متهم بقضية "أحداث تجمهر أكتوبر"

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14 أبريل.. الحكم في إعادة محاكمة متهم بقضية "أحداث تجمهر أكتوبر" 14 أبريل.. الحكم في إعادة محاكمة متهم بقضية "أحداث تجمهر أكتوبر"

مصراوي Masrawy

04:12 م السبت 06 فبراير 2021

كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الخامسة إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم السبت، حجز إعادة إجراءات محاكمة المتهم عمر حاتم جمال محمد في قضية "أحداث تجمهر أكتوبر"، لجلسة 14 إبريل المقبل للنطق بالحكم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وغريب عزت، وسعد الدين سرحان، وسكرتارية أحمد مصطفي.

كانت النيابة العامة اتهمت وأخرين سبق الحكم عليهم بعدة تهم منها الاشتراك في تجمهر مؤلفمن أكثر من 5 أشخاص ومان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الاشخاص والتأثير على السلطات بواسطة اسلحة نارية وبيضاء عباه عن فرد خرطوش وزجاجات مولوتوف

كما اتهمتهم النيابة العامة باستعراض القوة والعنف امام المارة والمواطنين القاطنين ورجال السلطة العامة وذلك بقصد ترويع الامن والسكينة العامة والقاء الرعب في نفوس المواطنين وتكدير أمنهم العام وتعريض حياتهم للخطر على النحو المبين بالتحقيقات.

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