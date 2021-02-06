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أمير المدينة المنورة يتفقد مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية

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وجّه بوضع مخطط شامل يربط منظومة الطرق بين مستشفياتها

أمير المدينة المنورة يتفقد مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية

تفقد أمير منطقة ‎المدينة المنورة، الأمير فيصل بن سلمان، مدينة الملك ‎ سلمان بن عبدالعزيز الطبية.

يأتي ذلك، بعد صدور الأمر السامي الكريم بتحويل ثلاثة مستشفيات في ‎المدينة المنورة إلى مدينة طبية متكاملة تخدم المنطقة بسعة 1246 سريرًا.

‏‎وقال الأمير فيصل بن سلمان، إن العمل جارٍ بالتعاون مع‎ وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة على تفعيل مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية، كصرح طبي سعودي عالمي كبير -بإذن الله- يواكب طموحات القيادة ويليق بمسماها الجديد وتقدم الخدمات الصحية والطبية والعلاجية والتدريبية لخدمة أهالي المنطقة وزائريها.

واطّلع أمير المنطقة، خلال الجولة على مستشفيات المدينة الطبية ومرافقها، وشاهد عرضًا مرئيًا عن مجمل الأقسام والخدمات المقدمة للمستفيدين.

كما وجّه بوضع مخطط شامل يربط منظومة الطرق بين مستشفياتها وإيجاد مسارات آمنة للمشاة مع مراعاة الحفاظ على البيئة والطابع العمراني للمدينة المنورة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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