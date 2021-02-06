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احتفالا باستلامها.. موكب بسيارات القمامة يقوده رئيس مدينة مطوبس- وصور

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احتفالا باستلامها.. موكب بسيارات القمامة يقوده رئيس مدينة مطوبس- فيديو وصور احتفالا باستلامها.. موكب بسيارات القمامة يقوده رئيس مدينة مطوبس- وصور

مصراوي Masrawy

04:03 م السبت 06 فبراير 2021

كفر الشيخ - إسلام عمار:

قاد رئيس مدينة مطوبس في كفر الشيخ، اليوم السبت، موكب مكون من سيارات القمامة، وعربات كسح مياه الأمطار، فرحة بوصولها إلى مجلس مدينة مطوبس.

وبدأ الموكب من أمام مجلس المدينة، واستقل جمال فهمي عيد، رئيس المدينة سيارة الحي، وخلفه السيارات الجديدة، وعددهم 4 سيارات خاصة بنقل المعدات، والقمامة، وسيارتين لكسح مياه الأمطار.

وأكد "فهمي" لمصراوي، إن الغرض من الموكب توصيل رسالة للمواطنين أبناء مدينة مطوبس، بأن هناك أعمال تطوير تجري في المدينة.

وقال رئيس المدينة إن وصول السيارات يأتي ضمن خطة 2020.

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