"الشؤون البلدية" رصدت 6200 مخالفة لإجراءات الوقاية من كورونا

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الجولات الرقابية أسفرت عن إغلاق 1504 منشآت غير ملتزمة

أكَّدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أن الأمانات والبلديات واصلت تنفيذ الجولات الرقابية والتفتيشية المكثفة على المنشآت الغذائية ومغاسل الملابس، وأسواق النفع العام بجميع مناطق ومحافظات ومدن المملكة؛ لضمان سلامة وصحة جميع أفراد المجتمع، والحدّ من انتشار فيروس كورونا، وذلك من خلال التأكد من سلامة الأغذية، وتطبيق أنظمة ولوائح الاشتراطات الصحية، والإجراءات الوقائية والاحترازية المتعلقة بالجائحة.

وأوضحت الوزارة أن هذه الجولات تأتي في إطار الجهود المتكاملة والمستمرة التي يبذلها القطاع البلدي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة للحد من تفشي الفيروس.

وأشارت إلى أن الجولات الرقابية استهدفت أسواق المنتجات الغذائية والمراكز التجارية ومنافذ البيع، والمحلات التي تتعلق أنشطتها بالصحة العامة، حيث تم تنفيذ (27428) جولة رقابية خلال الفترة من 3 - 5 فبراير 2021م، بهدف التأكد من استيفاء جميع الاشتراطات الصحية والاحترازات الوقائية من فيروس كورونا، لإيجـاد بيئة آمنة للمتسوقين والعاملين فيها، وتوفير أعلى مستويات الحماية والوقاية لأفراد المجتمع، وتعزيز الجهود الوقائية والاحترازية، ورفع مستوى الصحة العامة والسلامة الغذائية. وقد احتلت أمانة القصيم المرتبة الأولى من حيث عدد الجولات الرقابية والتفتيشية، وذلك بواقع (4991) جولة تليها أمانة المنطقة الشرقية (4118) جولة، ثم أمانة منطقة عسير بـ(2376) جولة.

وأضافت الوزارة أن الجولات الرقابية الميدانية أسفرت عن رصد (6200) مخالفة للاشتراطات الصحية، والإجراءات والتعليمات الصادرة من الوزارة والجهات ذات العلاقة بالصحة العامة، ضمن جهود المملكة للتصدي لجائحة كورونا، وفي إطار أعمال ومهام الوزارة لتحقيق سلامة أفراد المجتمع.

وجاءت أمانة منطقة الرياض في المرتبة الأولى من حيث عدد المخالفات المرصودة بعدد (2154) مخالفة، تلتها أمانة محافظة الأحساء في المرتبة الثانية برصد (793) مخالفة، ثم أمانة منطقة المدينة المنورة بـ(697) مخالفة مرصودة.

ولفتت إلى أن منظومة القطاع البلدي، قامت بإغلاق (1504) منشآت خلال الفترة من 3 - 5 فبراير؛ لمخالفتها الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الصادرة منها، والجهات ذات العلاقة بالصحة العامة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وطبقت على المخالفين لائحة الجزاءات والغرامات التي حددتها الأنظمة.

وتصدرت أمانة المنطقة الشرقية الترتيب من حيث عدد المنشآت المخالفة المغلقة، وذلك بعدد (305) إغلاقات، فيما جاءت أمانة منطقة الرياض في المرتبة الثانية بعدد (196) إغلاقًا، بينما جاءت أمانة محافظة جدة في المرتبة الثالثة بـ(181) منشأة مخالفة مغلقة.

وشدَّدت الوزارة على أن منظومة القطاع البلدي مستمرة في تنفيذ هذه الجولات الرقابية والتفتيشية؛ للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

وأهابت الوزارة بالمواطنين والمقيمين المبادرة بالإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى من خلال التواصل مع مركز خدمة 940، أو حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت إلى أن الفرق التفتيشية والرقابية تعمل على مدار الساعة للتحقق من التزام المنشآت بالتعليمات الصادرة عنها وعن الجهات المختصة.

وشدَّدت الوزارة على أن سلامة المجتمع أولوية قصوى، وأنها لن تتوانى في اتخاذ قرار الإغلاق الاحترازي للمنشآت غير المتقيدة بالتعليمات، مؤكدة في الوقت ذاته على أهمية تكامل الجهود، وتعاون جميع المنشآت التجارية باتباعها الإجراءات الوقائية؛ حفاظًا على صحة الجميع.