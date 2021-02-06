تونس.. العاصمة تشهد أكبر مظاهرة في البلاد منذ سنوات

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الشرطة أغلقت منطقة كبيرة وسط المدينة

أغلقت الشرطة منطقة كبيرة بوسط العاصمة التونسية، اليوم (السبت)، وأغلقت الطرقات؛ فيما تَجَمّع آلاف المحتجين المدعومين من نقابة العمال القوية في البلاد، في أكبر مظاهرة في تونس منذ سنوات.

ونُظّمت المسيرة إحياءً لذكرى مقتل ناشط بارز عام 2013، وللاحتجاج على انتهاكات الشرطة التي يعلن المتظاهرون أنها عارضت الحريات التي اكتُسبت في ثورة 2011.

وذكر شاهد من "رويترز"، أن شرطة مكافحة الشغب، فرضت طوقًا حول وسط المدينة، ومنعت السيارات وكثيرًا من الناس من دخول الشوارع المحيطة بشارع الحبيب بورقيبة؛ بينما تجمع الآلاف.

وعلى عكس المسيرات السابقة في موجة الاحتجاجات في الشوارع، التي انتشرت في أنحاء تونس في الأسابيع الأخيرة؛ حَظِيَ التجمع اليوم بدعم من الاتحاد العام التونسي للشغل، أقوى منظمة سياسية في البلاد تضم مليون عضو.