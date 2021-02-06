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الأمن العام: ضبط 1754 تاجر مخدرات وتنفيذ 524 ألف حكم قضائي في أسبوع

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الأمن العام: ضبط 1754 تاجر مخدرات وتنفيذ 524 ألف حكم قضائي في أسبوع الأمن العام: ضبط 1754 تاجر مخدرات وتنفيذ 524 ألف حكم قضائي في أسبوع

مصراوي Masrawy

03:25 م السبت 06 فبراير 2021

كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، في ضبط 1754 قضية إتجار في المواد المخدرة، وضبط خلالها 1902 متهم، وضبط 8 قضايا بإجمالي 9 متهمين، بمضبوطات بلغت (685 كيلو جرام )، في مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك، وضبط 228713 مخالفة مرورية متنوعة.

ونجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في تنفيذ 536276 حكم قضائي، ضمت 2321 حكم جناية، 194709 حكم حبس، 262813 حكم غرامة، و76433 مخالفة.

ونجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في تنفيذ 524807 حكم قضائي ضمت 2280 حكم جناية، و181957 حكم حبس، و265270 حكم غرامة، و 75300مخالفة.

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.

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