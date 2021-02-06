أخبار عاجلة

صور.. وزير الشباب يضع حجر أساس "الملاعب الفرعية" في العريش -
بالتعاون مع ألمانيا.. مجسمات أثرية في الإسكندرية لرفع وعي المكفوفين بالحضارة (صور) -
إزالة عقارين آيلين للسقوط في محافظة البحيرة -
عبر البث المباشر.. انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي "التصوف ومنظومة القيم الأخلاقية" -
الدولة لن تدخر جهدًا في دعم ورعاية الشباب.. السيسي يهنئ الأهلي ببرونزية مونديال الأندية -
شرطة الكهرباء تضبط 13 ألف قضية سرقة تيار كهربي في 24 ساعة -
"محراب الإمام".. من المعالم البارزة المسجد النبوي الشريف.. تعرّف عليه -
ندوة افتراضية بالرياض عن "احتياجات المملكة المستقبلية من الموارد البشرية التقنية" -
باكستان.. 1270 إصابة جديدة بكورونا و33 وفاة و1481 حالة شفاء -
أمانة الشرقية تغلق 58 مُنشأة تجارية لمخالفة التدابير الصحية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

للمرافعة.. تأجيل محاكمة 9 متهمين بقضية "خلية داعش التجمع" لـ 10 فبراير

Print
للمرافعة.. تأجيل محاكمة 9 متهمين بقضية "خلية داعش التجمع" لـ 10 فبراير للمرافعة.. تأجيل محاكمة 9 متهمين بقضية "خلية داعش التجمع" لـ 10 فبراير

مصراوي Masrawy

03:22 م السبت 06 فبراير 2021

كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم السبت، تأجيل محاكمة 9 متهمين من بينهم 6 محبوسين، لاتهامهم في القضية المعروفة بـ"خلية داعش التجمع"، لجلسة 10 فبراير؛ للمرافعة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا، وغريب عزت، وعماد الدرملي، وسكرتارية محمد الجمل.

اتهمت النيابة العامة في أمر الاحالة كلا من حسن آمين المندوه يوسف الزهيري "محامي حر وباحث علمي" ومحمد محمد أحمد محمدين وشهرته محمد المنشد "محفظ قرآن كريم" وهناد حسن أمين المندوة يوسف الزهيري " يعمل في مجال المقاولات والديكور " وأحمد السيد محمد بدوى " استاذ بكلية الطب " وخالد محمد عبد المعبود عبد النبي " مهندس " وجميعهم " محبوسين " ورجب محمد أحمد جاب الله وشهرته " ابو عبد الله " " مقاول " وهانى مهلل صادق يوسف " مقاول وخطيب " وحسام الدين أحمد عوض ابراهيم واسمه الحركي " ابو فرقان " " طالب بأكاديمية طيبة بمعهد الهندسة " ونجلاء مختار يونس محمد عزب " مدير عام شركة أمريكانا انترناشونال جروب "هاربيين ".

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بالورود والشيكولاتة.. مصر للطيران تستقبل بعثة الأهلى بعد عودتها للقاهرة - صور

بالورود والشيكولاتة.. مصر للطيران تستقبل بعثة الأهلى بعد عودتها للقاهرة - صور

بالورود والشكولاتة.. مصر للطيران تستقبل بعثة الأهلى بعد عودتها للقاهرة

بالورود والشكولاتة.. مصر للطيران تستقبل بعثة الأهلى بعد عودتها للقاهرة

مصرع طفل صعقًا بالكهرباء في سوهاج

مصرع طفل صعقًا بالكهرباء في سوهاج

سفير مصر لدى فرنسا يؤكد الالتزام بتعزيز دور منظمة الفرانكفونية

سفير مصر لدى فرنسا يؤكد الالتزام بتعزيز دور منظمة الفرانكفونية

شبكة عيون الإخبارية