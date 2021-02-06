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نتنياهو عن قرار الجنائية الدولية بشأن الأراضي الفلسطينية: معاداة للسامية

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نتنياهو عن قرار الجنائية الدولية بشأن الأراضي الفلسطينية: معاداة للسامية نتنياهو عن قرار الجنائية الدولية بشأن الأراضي الفلسطينية: معاداة للسامية

مصراوي Masrawy

03:39 م السبت 06 فبراير 2021

تل أبيب- (أ ف ب):

اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، أن قرار المحكمة الجنائية الدولية إعلان نفسها مختصة بالحكم على الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة "معاداة صريحة للسامية".

وكانت المحكمة أعلنت مساء الجمعة أنها "قررت بالأغلبية أن الاختصاص الإقليمي للمحكمة بشأن الوضع في فلسطين (العضو منذ 2015) يشمل الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ 1967".

وقال نتنياهو في بيان "عندما تحقق المحكمة الجنائية الدولية مع إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم حرب وهمية، فإن ذلك يعد معاداة للسامية".

وكانت المدعية العامة فاتو بنسودا قد طلبت الرأي القانوني للمحكمة حول اختصاصها في الأراضي التي تحتلها إسرائيل، وذلك بعد إعلانها في ديسمبر رغبتها في فتح تحقيق كامل ضدها.

وفلسطين عضو في المحكمة التي تأسست عام 2002، لكنّ إسرائيل ليست عضوا فيها. ودعت بنسودا إلى تحقيق كامل عقب خمسة أعوام من التحقيق الأولي منذ حرب 2014 في غزة.

وأضاف نتنياهو أن المحكمة الجنائية الدولية "تدعي أنه عندما تدافع إسرائيل وهي دولة ديموقراطية، عن نفسها ضد الإرهابيين الذين يقتلون أطفالنا ويرسلون الصواريخ إلى مدننا، فإننا نرتكب جريمة حرب" في إشارة إلى حرب عام 2014 التي أطلقت خلالها آلاف الصواريخ من غزة إلى إسرائيل.

وأسفرت هذه الحرب عن سقوط 2251 قتيلا في الجانب الفلسطيني - معظمهم من المدنيين - و74 قتيلا في الجانب الإسرائيلي معظمهم من العسكريين.

وقال نتنياهو إن "المحكمة الجنائية الدولية ترفض التحقيق في الديكتاتوريات الوحشية مثل إيران وسوريا التي ترتكب فظائع مروعة بشكل شبه يومي".

وكان نتنياهو صرح الجمعة بعيد إعلان المحكمة الجنائية الدولية، أن هذه المحكمة "هيئة سياسية" تضر "بحق الديموقراطيات في الدفاع عن نفسها ضد الإرهاب".

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