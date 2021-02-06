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تعلن موعد تشغيل محطة قطار الحرمين بجدة

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السعودية تعلن موعد تشغيل محطة قطار الحرمين بجدة تعلن موعد تشغيل محطة قطار الحرمين بجدة

مصراوي Masrawy

03:34 م السبت 06 فبراير 2021

الرياض- (د ب أ):

أعلن وزير النقل السعودي صالح بن ناصر الجاسر، أن تشغيل محطة قطار الحرمين بجدة سيكون قبل شهر رمضان المقبل أي خلال شهر أبريل المقبل.

وقال الجاسر -وفقًا للإخبارية الرسمية، السبت- إن" عملية الإصلاح في محطة قطار جدة تسير بوتيرة متسارعة"، مشيرًا إلى" أن محطة قطار الحرمين ستكون جاهزة قبل حج هذا العام".

يذكر أن محطة قطار الحرمين بجدة تعرضت لحريق كبير في سبتمبر 2019.

وقطار الحرمين السريع مشروع سعودي، عبارة عن خط سكك حديدية كهربائي يربط بين منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال 120 دقيقة فقط مرورًا بمحافظة جدة، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية بطول 450 كم، وبطاقة استيعابية تبلغ 60 مليون مسافر سنويًا، وسرعة تشغيلية تصل إلى 300 كلم/ساعة، وتكلفة إجمالية 63 مليار ريال سعودي.

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