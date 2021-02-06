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سقطوا في النيل.. مصرع وإصابة 8 في انقلاب سيارة بالمنيا

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سقطوا في النيل.. مصرع وإصابة 8 في انقلاب سيارة بالمنيا سقطوا في النيل.. مصرع وإصابة 8 في انقلاب سيارة بالمنيا

مصراوي Masrawy

03:37 م السبت 06 فبراير 2021

المنيا- محمد النادي:
لقيت سيدتان مصرعهما، وأصيب 6 آخرين، اليوم السبت، إثر انقلاب سيارة يستقلونها من أعلى كوبري ملوي في نهر النيل جنوب محافظة المنيا.
تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ملوي، بسقوط السيارة رقم "9178 ن.ج.ا ملاكي"، من أعلى كوبري النيل.
وأسفر الحادث عن مصرع سيدتين وإصابة كل من محمد أحمد وهيد، 9 أعوام، ونور عاطف عرفان، 45 عامًا، وزينب ياسر صبحي، 20 عامًا، وأحمد شاهر صادق، 24 عامًا، وأماني محمد عبدالحميد، 30 عامًا، وشخص مجهول، يقيمون جميعا بقرية تندة بملوي.
جرى نقل الجثتين، والمصابين إلى المستشفى العام، ورفع السيارة والتحفظ عليها، بإدارة مرور ملوي، وتحرر محضر بالواقعة.

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