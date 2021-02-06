محافظ شمال سيناء يستقبل أعضاء برلمان الشباب بالديوان العام

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مصراوي Masrawy

شمال سيناء- أشرف سويلم:

اجتمع اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، اليوم السبت، بكليب راشد مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة، بحضور أعضاء برلمان الشباب.

وأشار مدير عام الشباب والرياضة، إلى أن برلمان الشباب حرص على لقاء المحافظ لعرض مطالبه ومطالب الأهالي، مشيرًا إلى مشاركة شباب المحافظة في انتخابات نموذج محاكاة الحياة السياسية لبرلمان الشباب التي تمت لأول مرة الكترونيًا بسبب جائحة كورونا، وكان ترتيب المحافظة الرابع على مستوى الجمهورية من حيث الإقبال على الانتخابات الإلكترونية، مشيرًا إلى تنظيم دورات وورش عمل لتدريب أعضاء برلمان الشباب على الأدوات الرقابية، وكيفية إدارة الجلسات وطبيعة عمل البرلمان.