لجان لضبط مخالفي الإجراءات الاحترازية بالمحلات التجارية والمطاعم‎ بـ"يدمة نجران"

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ضمن جهود منع انتشار فيروس كورونا بلبس الكمامات وتطبيق التباعد الجسدي

نفّذت اللجنة المشكلة من الجهات الأمنية والخدمية بمحافظة يدمة، عدة جولات لضبط مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، ومتابعة تطبيق التباعد الجسدي، وعدم لبس الكمامة الطبية أو القماشية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وشملت الجولة الميدانية الأسواق والحدائق العامة والمحلات التجارية بمختلف أنشطتها والمطاعم؛ بهدف التأكد من الالتزام بتعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي وما في حكمها، والاقتصار على تقديم الطلبات الخارجية، والتأكيد على المطاعم والمقاهي بتفعيل استخدام كاميرات المراقبة، ووضع لوحات تنبيهية توضح أن المكان مراقب بالكاميرات؛ للتأكد من مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية، وتحرير المخالفات التي تستوجب العقوبة في حق غير الملتزمين.