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تفريغ 17 ألف طن قمح وتداول 27 سفينة بميناء دمياط

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تفريغ 17 ألف طن قمح وتداول 27 سفينة بميناء دمياط تفريغ 17 ألف طن قمح وتداول 27 سفينة بميناء دمياط

مصراوي Masrawy

03:21 م السبت 06 فبراير 2021

دمياط- محمد إبراهيم:

شهدت هيئة ميناء دمياط تداول 27 سفينة حاويات وبضائع، اليوم السبت، وانتظمت حركة الملاحة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 51800 طن.

وأعلن المركز الإعلامي للهيئة، أن الحركة شملت 17750 طن فوسفات و15100 طن يوريا و2400 طن خميرة مولاس و16550 طن رمل.

وأضاف المركز الإعلامي، أن حركة الوارد تضمنت 15500 طن ذرة و 17356 طن قمح، و9000 طن خردة و1100 طن خشب زان.

كما شملت 1827 طن أبلاكاش و1759 طن صودا، و1032 طن هيدروكسيد الصوديوم و1933 طن سلك حديدي و3747 رأس ماشية.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 61820 طنًا، بينما في مخازن القطاع الخاص 44978 طنًا.

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