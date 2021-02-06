بالصور.. تطعيم الأطقم الطبية بمستشفيات عزل أسيوط بلقاح كورونا

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مصراوي Masrawy

أسيوطـ محمود عجمي:

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة أسيوط، اليوم السبت، تقديم الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد للأطقم الطبية بمستشفيات عزل أبوتيج والصدر والحميات.

وقال الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط، إنه جرى استلام جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة "سينوفارم"، والتى جرى إرسالها من وزارة الصحة، وتوزيعها على مستشفيات (عزل أبوتيج، الصدر، الحميات).

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أنه جرى تطعيم الأطقم الطبية العاملين بمستشفيات العزل بالمحافظة تباعًا ضمن الفئات المستحقة ذات الأولوية طبقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ مشيرًا إلى إعطاء جرعتين من لقاح فيروس كورونا المستجد لكل من الأطقم التي تتلقى اللقاح،.