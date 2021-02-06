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الداخلية تنعش خزينة الدولة بـ 1.5 مليار جنيه قيمة قضايا خلال أسبوع

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الداخلية تنعش خزينة الدولة بـ 1.5 مليار جنيه قيمة قضايا خلال أسبوع الداخلية تنعش خزينة الدولة بـ 1.5 مليار جنيه قيمة قضايا خلال أسبوع

مصراوي Masrawy

03:08 م السبت 06 فبراير 2021

كتب- علاء عمران:

حصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، 59 مليون جنيه قيمة مخالفات كهرباء، و1.5 مليار قضايا أموال عامة، وتهرب ضريبي خلال أسبوع على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك في أعقاب حملات نظمتها إدارات الأموال العامة والتهرب الضريبي، ومباحث الكهرباء، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية .

أسفرت الجهود عن ضبط 72966 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة في قضايا سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد (59٫224٫020) جنيه.

كما أثمرت الجهود عن ضبط 1515 قضية في مجال التهرب الضريبي والأموال العامة، وتنفيذ 595 حكم قضائي، و266 قضية تحرى مدين ولجان فحص، و10 قضايا فى مجالات مكافحة جرائم (إتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي - تحويلات مالية غير مشروعة - توظيف أموال – تسوق شبكي)، و12 قضية في مجالات (استيلاء على المال العام – تربح وتربيح الغير – احتيال مصرفي - احتيال عبر الإنترنت - غسل أموال - كسب غير مشروع).. بقيمة إجمالية بلغت (1623766445جنيه) ، وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.

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