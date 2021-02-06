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الداخلية X أسبوع.. غلق 3794 محلًا مخالفًا و97 ألف سائق لعدم ارتداء الكمامات

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الداخلية X أسبوع.. غلق 3794 محلًا مخالفًا و97 ألف سائق لعدم ارتداء الكمامات الداخلية X أسبوع.. غلق 3794 محلًا مخالفًا و97 ألف سائق لعدم ارتداء الكمامات

مصراوي Masrawy

03:00 م السبت 06 فبراير 2021

كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، استمرارًا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية في إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار .

وأسفرت الجهود خلال أسبوع في مجال الحد من انتشار فيروس كورونا عن ضبط 7259 قضية تموينية متنوعة، وضبط 1342 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، بمضبوطات بلغت 9702 أرجيلة، وغلق 3794 محل مخالف لمواعيد الغلق.

وضبط 97580 شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة 96635 شخص، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال 945 شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.

كورونا.. لحظة بلحظة

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