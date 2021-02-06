أخبار عاجلة

"محراب الإمام".. من المعالم البارزة المسجد النبوي الشريف.. تعرّف عليه -
ندوة افتراضية بالرياض عن "احتياجات المملكة المستقبلية من الموارد البشرية التقنية" -
باكستان.. 1270 إصابة جديدة بكورونا و33 وفاة و1481 حالة شفاء -
أمانة الشرقية تغلق 58 مُنشأة تجارية لمخالفة التدابير الصحية -
متوفىً داخل مركبته.. العثور على والد الشهيد "الثبيتي" بعد اختفائه 7 أيام -
ورود وشيكولاتة وتشديدات أمنية.. كيف تم استقبال بعثة الأهلي بمطار القاهرة؟ صور -
الدولة لن تدخر جهدا في دعم ورعاية الشباب.. السيسي يهنيء الأهلي ببرونزية مونديال الأندية -
إطلالة كاجوال لرانيا يوسف في أحدث ظهور.. "بلوزة مشجرة وشنطة صفرا" (صور) -
البرلمان العراقي يدعو للضغط على تركيا لإنهاء عدوانها -
متوفىً داخل مركبته.. العثور على والد الشهيد "الثبيتي" بعد اختفائه 7 أيام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

ارتفاع تدريجي في الحرارة.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية حتى الجمعة المقبل

Print
ارتفاع تدريجي في الحرارة.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية حتى الجمعة المقبل ارتفاع تدريجي في الحرارة.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية حتى الجمعة المقبل

مصراوي Masrawy

02:59 م السبت 06 فبراير 2021

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس والظواهر الجوية خلال الفترة من السبت 6 فبراير حتى الجمعة 12 فبراير.

وأشارت الهيئة في بيان اليوم، أنه يوجد فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وشبورة مائية على القاهرة والوجه البحر والسواحل الشمالية.

وأوضحت الهيئة، أن اعتبارا من الأحد حتى الجمعة المقبل، يوجد استقرار وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة ليسود طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا.

وتابعت الهيئة: "يوجد شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد".

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بالورود والشيكولاتة.. مصر للطيران تستقبل بعثة الأهلى بعد عودتها للقاهرة - صور

بالورود والشيكولاتة.. مصر للطيران تستقبل بعثة الأهلى بعد عودتها للقاهرة - صور

بالورود والشكولاتة.. مصر للطيران تستقبل بعثة الأهلى بعد عودتها للقاهرة

بالورود والشكولاتة.. مصر للطيران تستقبل بعثة الأهلى بعد عودتها للقاهرة

مصرع طفل صعقًا بالكهرباء في سوهاج

مصرع طفل صعقًا بالكهرباء في سوهاج

سفير مصر لدى فرنسا يؤكد الالتزام بتعزيز دور منظمة الفرانكفونية

سفير مصر لدى فرنسا يؤكد الالتزام بتعزيز دور منظمة الفرانكفونية

شبكة عيون الإخبارية