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وزير : إصدار بطاقات جديدة لذوي الاحتياجات الخاصة

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وزير التموين: إصدار بطاقات جديدة لذوي الاحتياجات الخاصة وزير : إصدار بطاقات جديدة لذوي الاحتياجات الخاصة

مصراوي Masrawy

02:54 م السبت 06 فبراير 2021

كتب- مصراوي:

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير والتجارة الداخلية، إن كل ذوي الاحتياجات الخاصة مسموح لهم إصدار بطاقات تموين جديدة، كما يتم أيضًا تحديث منظومة العمل بالبطاقات وربطها بكل قواعد البيانات، وأنه خلال من أسبوع حتى 10 أيام سيتم فتح خدمات إصدار البطاقات التموين الجديدة وفقًا للشروط، وأن مَن معه طلب يتقدم إلى مدير المديرية مباشرة، وتم الاتفاق مع الجهات المعنية.

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، اليوم السبت، فرع هايبر لمجموعة اللولو الدولية، بمنطقة التجمع الخامس، باستثمارات تبلغ 165 مليون جنيه، وبحضور المهندس معتز السطوحي ممثل مجموعة اللولو بمصر ورئيس تطوير الأعمال بالمجموعة في ، وحذيفة قريشي المدير الإقليمي لمجموعة اللولو في مصر .

وتقدَّم الوزير بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح رئيس الجمهورية، حول مدينة الذهب، لافتًا إلى أننا تقدمنا لعمل مشروع لسوق ذهب، وتم العرض على الرئيس، ووجه بتحديد المواقع اللازمة لإنشاء المدينة، وتم تحديد المواقع المختلفة؛ سواء في العبور أو العاصمة الإدارية، وتم التوجيه بأن موقع العاصمة الإدارية يكون أفضل وعلى مساحة من 100 إلى 120 فدانًا، وتتضمن مركزًا رئيسيًّا لتجارة ومعروضات الذهب بأعلى درجة من مستويات العرض، وجزءًا للورش، ومنطقة بها ورش ومصانع ومركز تميز لتدريب العمالة الفنية والتصميمات، وجزءًا للورش التدريبية، بجانب لوكاندة ومنطقة ترفيهية .

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