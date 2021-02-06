مفقود مكة "الحربي" يكمل 19 يومًا مختفيًا وأسرته ترصد مكافأة لمن يعثر عليه

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المفقود يعاني اعتلالات نفسية وذووه أبلغوا شرطة التنعيم منذ اختفائه

جددت أسرة المواطن خليل بن أحمد الحربي، المفقود منذ 19 يومًا، مناشدتها البحث عنه، بعد أن تَغَيّب وخرج من منزل أسرته بحي العمرة بمكة المكرمة، ولم يعد حتى الآن.

ورصدت أسرته لمن يعثر على مفقودها، مكافأة مالية تُقدر بمائة ألف ريال؛ لافتة إلى أن والدته لم يهدأ لها بال ولم تذق النوم منذ فَقْدِه؛ مطالبة بتكثيف البحث عنه ومساعدتها في ذلك البحث المتواصل منذ ١٩ يومًا، دون جدوى.

وأشار ذووه إلى أنهم تلقوا اتصالات عدة من قراء "سبق" عقب نشر خبر قبل نحو أسبوعين، يؤكد البعض منهم أنه رآه قبل الإعلان عنه في الصحيفة؛ فيما لا يزال البحث عنه جاريًا.

وكان ذووه، قد قالوا في مناشدة نشرتها "سبق" في خبر قبل نحو أسبوعين، تحت عنوان: "مفقود حي العمرة بمكة الحربي خرج منذ 5 أيام ولم يعد".. أن مفقودهم "خليل"، البالغ من العمر 44 عامًا، غادر منزل أسرته بحي العمرة، يوم الاثنين الماضي، ولم يعد إلى المنزل حتى الآن.

وأضافوا: بعد البحث عنه، وجدنا سيارته مركونة بجوار حوش في بئر الغنم بالقرب من منزل أحد إخوانه؛ فيما يسكن المفقود في الحي المقابل لمسجد التنعيم.

وأشاروا إلى أنهم بحثوا عن مفقودهم في كل مكان من مستشفيات ونحوها، دون جدوى؛ لافتين إلى أن المفقود يعاني اعتلالات نفسية؛ مؤكدين أنهم أبلغوا شرطة التنعيم منذ فقده؛ فيما لا يزال البحث عنه متواصلًا.

وطالبوا من يجده أو يعثر عليه بالتواصل مع أقرب جهة أمنية، أو الاتصال بهم على الرقمين التاليين:

(0555539577) أو (0544467709).