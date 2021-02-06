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"مؤكدة ونشطة وحرجة".. تزايد حالات "كورونا" يتواصل بالمملكة

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"مؤكدة ونشطة وحرجة".. تزايد حالات "كورونا" يتواصل بالمملكة "مؤكدة ونشطة وحرجة".. تزايد حالات "كورونا" يتواصل بالمملكة
عدد الوفيات الإجمالي بات 6397.. إجراء 45874 فحصًا مخبريًّا جديدًا

أكدت الأرقام التي نشرتها "الصحة" السبت، ضمن تقريرها اليومي عن مستجدات كورونا في المملكة، تواصُل تزايُد حالات الإصابة والحالات النشطة والحرجة.

وتفصيلًا أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت، تسجيل (386) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID- 19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (369961) حالة، من بينها (2327) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (401) حالة حرجة، كما تم تسجيل (283) حالة تعافٍ جديدة؛ ليصل عدد المتعافين -ولله الحمد- إلى (361237) حالة.

وبلغ عدد الوفيات (6397) حالة، بإضافة (4) حالات وفاة جديدة، يرحمهم الله جميعًا؛

لافتةً أنه تم إجراء (45874) فحصًا مخبريًّا.

ويوضح الجدول المُرفَق، توزيع الحالات الجديدة في مناطق المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالميًّا.

ودعت "الصحة" الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون؛ فهو أهم وسيلة للوقاية من ، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاءً محكمًا على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجددت "الصحة" التوصية لكل من لديه أعراض، بالتوجه لعيادات "تطمن" التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَن يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، أو مراكز "تأكد" التي خصصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب؛ وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل؛ بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتساب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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