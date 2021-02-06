بجانب فوائد عدة.. هذا المكون المعروف يخلصك من رائحة الفم الكريهة

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يعمل على تحسين الصحة العامة ويعالج الكثير من الحالات الطبية الشائعة

تحتوي صودا الخبز على عدد من الفوائد الصحية التي قد لا تعرفها، بما في ذلك علاج حرقة المعدة وحتى المساعدة في ممارسة الرياضة.

ويُزعم أن صودا الخبز تعمل على تحسين صحة الناس، وكذلك لعلاج عدد من الحالات الطبية الشائعة. وكُشف عن إمكانية تخفيف رائحة الفم الكريهة باستخدام غسول الفم بصودا الخبز.

وتُستخدم صودا الخبز، وفق روسيا اليوم، المعروفة باسم بيكربونات الصودا، بشكل شائع في خبز الكعك والحلويات. كما دعم خبراء التنظيف صودا الخبز كبديل رخيص لمنتجات التنظيف باهظة الثمن.

ولكن يمكن أيضًا استخدام صودا الخبز لتحسين صحتك العامة، عن طريق تخفيف حكة الجلد، وحتى التخلص من تقرحات الفم.

ويمكن قتل البكتيريا الزائدة في فمك باستخدام غسول فم صودا الخبز محلي الصنع. وكل ما تحتاجه هو بضع ملاعق صغيرة من صودا الخبز لصنع غسول الفم الخاص بك، على الرغم من أن الجمع بينه وبين معجون أسنان صودا الخبز يمكن أن يساعد في التخلص من رائحة الفم الكريهة لفترة أطول.

وقال موقع Healthline الطبي: "أظهرت الدراسات أن صودا الخبز، المعروفة أيضًا باسم بيكربونات الصوديوم، يمكن أن تقتل البكتيريا في الفم بشكل فعال.

وتشير الأبحاث إلى أن معاجين الأسنان التي تحتوي على تركيزات عالية من صودا الخبز تقلل بشكل فعال من رائحة الفم الكريهة.

ولعمل غسول للفم من صودا الخبز أضف ملعقتين صغيرتين من صودا الخبز إلى كوب من الماء الدافئ، وضَعْ غسول الفم في فمك لمدة 30 ثانية على الأقل قبل بصقه".

وتتمثل أفضل طريقة لمنع ظهور رائحة الفم الكريهة في التأكد من تنظيف أسنانك بانتظام، وينبغي تنظيف أسنانك ولثتك برفق مرتين يوميًّا لمدة دقيقتين في كل مرة.

وقد يكون سبب رائحة الفم الكريهة هو تناول أو شرب الأطعمة ذات الرائحة النفاذة أو الأطعمة الحارة. ويمكن أن تؤدي أمراض اللثة أو التهابات الأسنان أيضًا إلى رائحة الفم الكريهة.