بعد استغاثة السكان.. ضبط مالك جراج وشقيقه لاستخدامه لمبيت سيارات نقل المواد البترولية في الطالبية

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران

كشف أجهزة الأمن، ملابسات ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تضرر سكان أحد العقارات، من وجود جراج مخالف أسفل العقار محل سكنهم، وتبين قيام مالكه وشقيقه استخدامه المبيت سيارات نقل المواد البترولية بالطالبية.

رصدت المتابعة الأمنية تداول بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية بشأن تضرر سكان أحد العقارات السكنية بمحافظة الجيزة من وجود جراج أسفل العقار محل سكنهم يسمح بمبيت سيارات نقل تحمل تانكات بها مواد بترولية.

وبالانتقال والفحص تبين أن (العقار - كائن بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة) وأن الطابق الأرضي يُستخدم كجراج لسيارات نقل مواد بترولية "بدون ترخيص" ودون إتباع اشتراطات الدفاع المدني الخاصة بنقل وتخزين المواد البترولية.

كما أمكن ضبط ما لكي الجراج وتبين أنهما صاحب شركة لنقل المواد البترولية، شقيقه شريك بذات الشركة - مقيمين بدائرة قسم شرطة الأهرام.

كما تم ضبط 4 سيارات نقل إحداها محملة بـ (2.5) طن سولار.

وبمواجهتهما أيدا ما جاء بالفحص وأضافا بقيامهما بتجميع المواد البترولية "سولار" لتوزيعها على المخابز، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.