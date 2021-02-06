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مصدر أمني ينفي وفاة 4 نزلاء في السجون المصرية بكورونا

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مصدر أمني ينفي وفاة 4 نزلاء في السجون المصرية بكورونا مصدر أمني ينفي وفاة 4 نزلاء في السجون المصرية بكورونا

مصراوي Masrawy

02:24 م السبت 06 فبراير 2021

كتب- علاء عمران:

نفى مصدر أمني ما تناولته إحدى القنوات الفضائية غير المصرية، والتي تستقى معلوماتها من جماعة الإخوان الإرهابية، حول وفاة 4 مسجونين داخل السجون المصرية على إثر إصابتهم بفيروس كورونا .

ويشهد قطاع السجون تطورا كبيرا في أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية المقدمة إلى نزلاء السجون عبر مستشفيات حديثة مزودة بأحدث المعدات وأطباء على أعلى مستوى من الكفاءة.

وحرصت وزارة الداخلية على اتخاذ التدابير اللازمة الوقائية للحد من انتشار المستجد، وفحص كافة العاملين بالقطاع، وتوفير أجهزة مسح حراري بكافة السجون، وتدعيم السجون بأدوات تعقيم من إنتاج السجون وتوقيع الكشف الطبي على النزلاء الجدد وإجراء الفحص الدوري على الجميع فضلًا عن استحداث منظومة جديدة لتلقي طلبات الزيارة لسجناء ورفع حالة الاستنفار القصوى بكافة مستشفيات السجون.

وأكد عدد من النزلاء بان قوافل طبية تأتى بصفة مستمرة ويتم توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج اللازم لكل حالة، موجهين الشكر إلى وزارة الداخلية على هذه الجهود.

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