"جنوبية القاهرة" تبحث الانتهاء من تطوير مسار "آل البيت"

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

عقدت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائبة محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، اجتماعا موسعا بمقر المنطقة بمشاركة الإدارات المعنية والتنفيذية والجهات الخارجية المعنية بتنفيذ مقترح تطوير مزارات "آل البيت" للوقوف على ما تم من مراحل ومتابعة الأعمال الجارية وتذليل أي عقبات إلى جانب المتابعة مع الجهات والوزارات المعنية بهذا الشأن.

وبحثت عبدالمنعم، مع الجهات المعنية إنهاء معوقات الصرف الصحي بشارع الأشراف من حيث وصلات الكهرباء والمياه، مؤكدة على الانتهاء من كافة الأمور التي تعرقل سير المشروع من حيث وصلات أو خطوط الكهرباء، ويتم العمل على إنهاء ما يتعلق بخطوط المياه.

كما تم مناقشة ما يعيق استكمال تطوير متنزه الخليفة التراثي، وجرى الموافقة من قبل محافظة القاهرة واعتماد الرسومات الهندسية المتعلقة بخطة التطوير، ووجهت نائبة المحافظ بدراسة إعطاء الموافقة على المحال بواجهة المتنزه، وذكرت أنه تم الموافقة على عمل خزان مياه بالإضافة لإنهاء ما يتعلق بمشكلة عداد المياه وعداد الكهرباء.

وقد وجهت حي الخليفة بمراجعة الرسومات الهندسية لمتنزه الخليفة لإعطاء رخصة تشغيل لتنفيذ الأعمال والانتهاء في وقت وجيز، كما تم تحديد الميزانية المتعلقة بتطوير شارع الأشراف والمتمثلة في دهان الواجهات والأسفلت والإنارة.



كما وجهت نائبة المحافظ بالبدء في تنفيذ أعمال خطة التطوير بساحة بورسعيد بحي السيدة زينب وهي الساحة المجاورة لمسجد السيدة زينب بشارع بورسعيد حيث مسجد السيدة زينب ذو الطابع المعماري المميز.

وأشارت إلى أن تطوير مزارات "آل البيت" يتم عن طريق المشاركة المجتمعية من البنك الأهلي وبعض مؤسسات المجتمع المدني الأخرى، لافتة إلى أن المسار يبدأ من مسجد السيدة زينب وينتهي عند مسجد السيدة عائشة.

وأوضحت أنه قد تم التنسيق بين مؤسسات المجتمع المدني المشاركة في دعم هذا المشروع، ومتابعة كافة المشروعات أو المراحل الجاري تنفيذها من قبل الوزارات الأخرى.

جدير بالذكر أن مسار "آل البيت" يربط بين مساجد السيدة زينب والسيدة نفيسة والسيدة عائشة مرورا بباقي مزارات "آل البيت" بشارع الخليفة، وأيضا بآثار تاريخية مهمة مثل مسجد ابن طولون ومتحف جاير اندرسون مرورا بقبة شجرة الدر وكذلك متنزه الخليفة التراثي البيئي.

كما يشمل مسجد السيدة نفيسة ومسجد السيدة رقية وضريح محمد أنور الذي يعتقد أنه من نسب النبي صلى الله عليه وسلم، مرورا بقبة الأشراف ومقام السيدة جوهر ومقام سيدي الحناوي.

وقد وجهت نائبة المحافظ، في نهاية الاجتماع بضرورة السعي والعمل على قدم وساق لإتمام تنفيذ جميع مراحل المشروع وتذليل أي عقبات من شأنها تعطيل تنفيذ مقترح التطوير.