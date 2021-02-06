المصري غير الأجنبي​.. رئيس "هاواي" يكشف سعر تذكرة "كايرو آي"

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عمارة ومحمد نصار:

كشف أحمد متولي، نجل رجل الأعمال سيد متولي، رئيس النادي المصري البورسعيدي، رئيس شركة هاواي للاستثمار عن سعر تذكرة الركوب للعجلة الدوارة "كايرو آي".

وقال متولي، خلال حوار لمصراوي، إن سعر التذكرة المبدئي يتراوح ما بين 250 جنيها و350 جنيها على أن يختلف السعر بالنسبة للمصريين والأجانب.

وأوضح رئيس الشركة المنفذة للمشروع، أن التشغيل الأقصى للعجلة في الرحلة الواحدة 350 فردا لمدة نصف ساعة لتبلغ سعة التشغيل في الساعة الواحدة 700 فرد".

ولفت إلى أنه سيتم التحكم في عدد الزوار: "الحجز إلكتروني وبقدر أتحكم في الحجز وعدد الزوار، والمزارات السياحية العالمية كلها حجز إلكتروني مفيش مجموعة تروح تقف على شباك تذاكر ونعطل الدنيا، إحنا شركة استثمارية هدفنا النجاح في النهاية".

ومؤخرا دشنت شركة هاواي مع محافظة القاهرة مشروع "كايرو آي" في حديقة المسلة بالزمالك، وسط انتقادات نيابية وشعبية من قبل سكان الزمالك وعدد من رجال الأعمال وخبراء الاقتصاد والبيئة للمشروع.