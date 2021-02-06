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مصراوي Masrawy

كتب- محمد سامي:

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن فرع هايبر لمجموعة اللولو الدولية بمنطقة التجمع الخامس، يعد الثالث للمجموعة في مصر؛ وتبلغ مساحته نحو 9 آلاف متر مربع، بتكلفة استثمارية تبلغ 165 مليون جنيه مصري.

وأضاف عشماوي: يتضمن الفرع عددًا من السلع المعروضة داخل الهايبر ماركت، تقرب من 35 ألف صنف من السلع والمنتجات الغذائية وغير الغذائية، معددًا فرص العمل المقرر توظيفها في المنافذ الثلاثة التابعة لمجموعة اللولو، وتم افتتاحها حتى الآن في مصر، وتصل إلى 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، فرع هايبر لمجموعة اللولو الدولية بمنطقة التجمع الخامس، باستثمارات 165 مليون جنيه، وبحضور المهندس معتز السطوحي، ممثل مجموعة اللولو بمصر ورئيس تطوير الأعمال بالمجموعة في مصر، وحذيفة قريشي، المدير الإقليمي لمجموعة اللولو في مصر .

وأضاف عشماوي أن عدد الفروع المستهدف افتتاحها مع مجموعة اللولو وبالشراكة مع وزارة التموين والتجارة الداخلية تبلغ 10 فروع في 7 محافظات (بإجمالي مساحات تصل إلى 100 ألف متر مربع)، إضافة إلى منطقة لوجستية بمساحة ٢٥ فدانًا في مدينة العاشر من رمضان، فضلًا عن عدد ٤ فروع إكسبريس أخرى.

وأوضح مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن مجموعة اللولو تعمل في ٢٢ دولة خليجية وعربية وآسيوية، وأن الفرع الذي تم افتتاحه اليوم هو رقم 200 على مستوى المجموعة، وتبلغ إجمالي استثمارات المجموعة حول العالم ما يزيد على مليار دولار، كما يبلغ عدد العاملين في المجموعة ٥٥ ألف عامل، وتبلغ قيمة مبيعات المجموعة ٨.٤ مليار جنيه سنويًّا، ويبلغ عدد العملاء الذين تخدمهم المجموعة يوميًّا ما يقرب من ١.٦ مليون عميل.

وتابع عشماوي بأنه من المستهدف أن يتم افتتاح 16 هايبر لمجموعة اللولو في مصر خلال السنوات الثلاث المقبلة، وما نراه اليوم هو إضافة في مجال التجزئة والتجارة، من خلال عرض ما لا يقل عن 35 ألف منتج، وأنه عندما تم الطرح تم الاتفاق على ضخ ما يقرب من 500 مليون دولار على مدار السنوات الثلاث المقبلة، واليوم يتم افتتاح الفرع الثالث للمجموعة في مصر، وهناك 4 فروع أخرى تحت التنفيذ، إضافة إلى التفاوض على 4 فروع أخرى خارج القاهرة.

وأشار مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية إلى أن المجموعة ستقوم بالاستثمار في مركز لوجستي متطور مزود بجميع المرافق لخدمة منافذ البيع بالتجزئة الصرية، وتخطط المجموعة لاستثمار 8 مليارات جنيه مصري (500 مليون دولار أمريكي) في الدولة.

ومن جانبه، أوضح المهندس معتز السطوحي، ممثل مجموعة اللولو بمصر ورئيس تطوير الأعمال بالمجموعة في مصر، إن مجموعة اللولو تسعى لضخ مزيد من الاستثمارات في مصر، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وأن الفرع الذي تم افتتاحه اليوم باستثمارات 165 مليون جنيه يتضمن كل السلع الغذائية وغير الغذائية، وأيضًا إلكترونيات وأجهزة كهربائية.

وأضاف السطوحي أن المجموعة قررت من فترة الاستثمار في مصر وافتتاح فروع جديدة بقيمة 500 مليون دولار، وأن أولى المحافظات التي سيتم إنشاء فيها فروع خلال الفترة المقبلة ستكون الإسكندرية والمنيا وسوهاج والمنصورة وطنطا، ونعمل حاليًّا على إنشاء 8 فروع خلال عامَين.