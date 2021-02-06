أمانة جدة تغلق 181 موقعًا مخالفًا للإجراءات الاحترازية من "كورونا"

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بعد تنفيذ 1001 جولة ميدانية من خلال 19 بلدية فرعية

أغلقت أمانة محافظة جدة 181 موقعاً مخالفاً ضمن جولاتها الميدانية مع الجهات المعنية للتأكد من تنفيذ قرارات وزارة الداخلية المبنية على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس "كورونا".

جاء ذلك تزامنًا مع ظهور مؤشرات الارتفاع في المنحنى الوبائي في بعض مناطق المملكة، والتي تحتم ضرورة رفع مستوى الامتثال في تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات المهندس محمد المطيري، أن الجولات الميدانية المكثفة في نطاق 19 بلدية فرعية شملت المراكز والمحلات التجارية والمطاعم والمقاهي للتأكد من تطبيقها للبروتوكولات الوقائية والإجراءات الاحترازية وتعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية والاقتصار على تقديم الطلبات الخارجية، وإغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية، وأماكن الألعاب الداخلية المستقلة أو الموجودة في المطاعم ومراكز التسوق، والصالات والمراكز الرياضية، كما شملت الجولات التأكد من إغلاق قاعات المناسبات.

وأضاف "المطيري" أن الجولات الميدانية خلال الثلاثة الأيام الماضية التي بلغت 1001 جولة أسفرت عن إنذار 481 منشأة وإغلاق 181 منشأة لعدم التزامها بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس "كورونا".

وأعرب عن شكره لسكان وزوار جدة على تعاونهم بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن المخالفات من خلال تطبيق أو رقم البلاغات بلدي "940".

