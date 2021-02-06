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لعدم التزامها بالإجراءات.. أمانة تبوك تخالف 140 منشأة وتغلق 45

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لعدم التزامها بالإجراءات.. أمانة تبوك تخالف 140 منشأة وتغلق 45 لعدم التزامها بالإجراءات.. أمانة تبوك تخالف 140 منشأة وتغلق 45
"آل محفوظ" يؤكد أهمية التقيّد بالتباعد الجسدي وتوفير المعقمات

لعدم التزامها بالإجراءات.. أمانة تبوك تخالف 140 منشأة وتغلق 45

نفَّذت أمانة منطقة تبوك خلال الثلاثة الأيام الماضية، أكثر من ألفَيْ جولة ميدانية على المنشآت التجارية للتأكد من مدى التزامها بالإجراءات الاحترازية والوقائية؛ مما أسفر عن إغلاق 45 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية، وإنذار 140 منشأة تجارية أخرى.

وأكد أمين المنطقة المهندس درويش بن علي آل محفوظ أهمية الالتزام بـ"البروتوكولات" الوقائية، ووضع الملصقات الأرضية بالمنشآت لتحقيق التباعد الجسدي وتوفير المعقمات في مداخل المنشآت التجارية وأجهزة قياس الحرارة.

وشدّد على تطبيق العقوبات النظامية دون تهاون بحق المخالفين؛ حفاظًا على صحة وسلامة العامة، مع التأكيد على تحميل وتحديث تطبيق "توكلنا".

ودعا "آل محفوظ" المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي مخالفات تتعلّق بتطبيق الاحترازات الوقائية من خلال الاتصال على الرقم 940 أو تطبيق بلدي 940 المتاح عبر الأجهزة الذكية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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