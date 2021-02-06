وكيل أوقاف جنوب سيناء: أئمة المساجد هم خط الدفاع الأول ضد أي فكر متطرف

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مصراوي Masrawy

كتب - محمود مصطفى:

أكد الشيخ اسماعيل الرواي، وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء، أهمية الدور الدعوي للأئمة ودورهم في التوعية وبناء الوعي قائلا:" أئمة المساجد هم خط الدفاع الأول ضد أي فكر متطرف".

جاء ذلك على هامش دورة الإعلام الديني والتحديات المعاصرة المقامة في شرم الشيخ، خلال تعليق محمود بدر عضو مجلس النواب، على اهتمام وزارة الأوقاف ببناء المساجد وتجاهل المستشفيات والمدارس، ودعوته للوزارة باتباع فقه الأولويات فى مصارف إنفاقها المبالغ المالية.

وخلال تعليق وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء، الشيخ اسماعيل الراوي، لفت إلى أنه يتم بالفعل تحويل مبالغ إلى المستشفيات من خلال إدارة البر ومؤخرا بدأت الإدارة توفر مبالغ مالية لشراء المستلزمات الطبية والكمامات، كما أن الوزارة تبرعت بملايين الجنيهات للتربية والتعليم لبناء وتطوير المدارس، قائلاً: "لم تكتف بالمساجد فقط".

واختتم وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء: "وغير ذلك تفعل الوزارة دور المشاركة المجتمعية حيث أصبحت تتعاون مع وزارة التموين لتوزيع لحوم على الأسر الأكثر احتياجا وبطاطين وكتب وغيرها".