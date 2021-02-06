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إحالة 10 متهمين للمحاكمة بتهمة تهريب مهاجرين إلى دول أوروبية

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إحالة 10 متهمين للمحاكمة بتهمة تهريب مهاجرين إلى دول أوروبية إحالة 10 متهمين للمحاكمة بتهمة تهريب مهاجرين إلى دول أوروبية

مصراوي Masrawy

02:19 م السبت 06 فبراير 2021

كتب - طارق سمير:

أمرت النيابة بإحالة 10 متهمين للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بتأسيس منظمة إرهابية لتهريب المهاجرين إلى إيطاليا واليونان.

جاء بأمر الإحالة أنهم أسسوا ونظموا، وأداروا جماعة منظمة لأغراض تهريب المهاجرين مكونة من عدة أشخاص وتعمل وفق تنظيم معين يتمثل في زعامة الأول المتواجد بدولة تركيا ويقتصر دوره على تسهيل تهريب المهاجرين من دولة تركيا لدولة اليونان واستقطاب كل من الثاني حتى الرابع ومن السابع حتى العاشر المهاجرين المهربين واستلام المبالغ المالية و يتولى الخامس والسادس استقبالهم بدولة تركيا لتسهيل تهريبهم على دولة إيطاليا وإتمام جريمتهم من أجل الحصول على منافع مادية تتراوح فيما بين مائة وعشرون ومائاين ألف جنيه عن المهاجر.

كما شرعوا في ارتكاب جريمة تهريب المهاجرين بان شرعوا في تدبير انتقال 9 مهاجرين، بطريق غير مشروع إلى دولة إيطاليا عبر دولتي تركيا و اليونان حال كونهم لم يبلغوا ثمانية عشر سنة إلا أنه قد أوقف أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم به ألا وهو ضبط المهاجرين بميناء القاهرة الجوي حال كون الجريمة غير وطنية ومن جماعة إجرامية منظمة وكون المتهمين من مؤسسيها و أعضائها

وشهد نجار - بأنه اتفق مع المتهمان الرابع والسابع لتسفيره إلى دولة " أيطاليا " عبر دولتي تركيا واليونان مقابل حصوله على مبلغ مالي قدره "مائة وثمانون ألف جنيه " وحال وصوله لتركيا سيقوم المتهم الأول بتهريبه إلى دولة اليونان وسيقوم المتهم الخامس بتهريبه منها إلى دولة إيطاليا الا انه حال تواجده بميناء القاهرة الجوي لإنهاء اجراءات سفره تم ضبطه.

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