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بالصور.. انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية بأسوان

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بالصور.. انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية بأسوان بالصور.. انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية بأسوان

مصراوي Masrawy

02:22 م السبت 06 فبراير 2021

أسوان– إيهاب عمران:

انطلقت اليوم السبت الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية، وحمى الوادي المتصدع، والتي تنظمها مديرية الطب البيطري بأسوان.

وقال الدكتور أحمد صالح مدير عام الطب البيطري بأسوان، إن الهدف من الحملة هو الكشف البيطري للاطمئنان على الثروة الحيوانية والحفاظ عليها من الأمراض سريعة الانتشار، والتي تتسبب في إجهاض أعداد كبيرة من الحيوانات، ونفوق أخرى خاصة الصغيرة منها.

وأكد صالح، أن انتشار هذه الأمراض الوبائية يؤدي إلى حدوث خسائر فادحة في الثروة الحيوانية، وإنتاج اللحوم والألبان، وهو الذي يتطلب من أصحاب رؤوس الماشية والحيوانات المختلفة التجاوب السريع مع الحملة والتحصين.

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