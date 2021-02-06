تكريم سائق إسعاف سلم 64 ألف جنيه عثر عليها بجوار مصاب في أسيوط

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مصراوي Masrawy

أسيوطـ محمود عجمي:

عثر سائق سيارة إسعاف تابعة لمرفق إسعاف أسيوط، على مبلغ مالي أثناء محاولتهم إسعاف مصاب في حادث انقلاب سيارة على طريق أسيوط الوادي الجديد.

وقال المحاسب حسين كشك رئيس مدينة صدفا لـ"مصراوي": إنه جرى تكريم فرغلي أحمد، سائق سيارة الإسعاف لأمانته أثناء تأدية عمله، وكونه نموذجًا يحتذى به في الأمانة والشرف في أداء واجبات العمل".

وأضاف رئيس المدينة، أن سائق سيارة الإسعاف عثر على 64 ألف جنيه فى حادث انقلاب سيارة على طريق الوادي الجديد، وظل محتفظًا به، وبعد نقل المصاب إلى المستشفى، سلم المبلغ إلى أمانات إصابات أسيوط.