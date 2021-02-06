حكومة شرق ليبيا تعلن "شرط" تسليم السلطة التنفيذية للمجلس الرئاسي الجديد

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مصراوي Masrawy

وكالات:

أعلن رئيس الحكومة الليبية المؤقتة، عبدالله الثني، السبت، عن استعداده لتسليم السلطة حال اعتماد الجسم الجديد من مجلس النواب بشكل قانوني.

وأعرب الثني، في بيان، عن ترحيبه بأي قرارات يتخذها الليبيون حيال من يمثلهم، لافتا إلى أن "الحكومة الليبية منبثقة عن مجلس النواب ومستعدة لتسليم مهامها حال اعتماد الجسم الجديد".

بيان صحفــــــــــي مستعدون لتسليم السلطة حال اعتماد الجسم الجديد من مجلس النواب بشكل قانوني أعلن رئيس مجلس وزراء...Posted by ‎الحكومة الليبية - Libyan Government‎ on Saturday, February 6, 2021

وأضاف أن "الحكومة مستمرة في أداء مهامها المناطة بها وفقاً للقانون الليبي، وبناء على الثقة الممنوحة لها من قبل مجلس النواب الشرعي المنتخب"، متابعا: "نحن في انتظار الكلمة الفصل من مجلس النواب مجتمعاً وبشكل قانوني".

وشدد رئيس الحكومة الليبية المؤقتة في بنغازي، على "أنه وكامل أعضاء الحكومة في انتظار الكلمة الفصل من أعضاء مجلس النواب في تسليم المهام لأي جسم تم اختياره وفقا للقانون".

وصوت ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف أمس الجمعة، بأولى جولات انتخابات السلطة التنفيذية الجديدة، لصالح قائمة تضم محمد يونس المنفي مرشحا لمنصب رئيس المجلس الرئاسي، وعبدالحميد محمد دبيبه مرشحا لمنصب رئيس الحكومة.

وتشمل القائمة الخاسرة في الجولة الثانية من التصويت، رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ووزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا، كمرشحين لمنصبي رئيس المجلس الرئاسي ورئيس الوزراء.